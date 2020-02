PSG : La vie et l’anniversaire de Neymar, cet attaquant dit non merci

Dans : PSG.

A l’image de sa fête d’anniversaire au début du mois, Neymar profite pleinement de sa vie de star. Mais ce n’est pas forcément un rêve pour tous les footballeurs.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les joueurs professionnels ne sont pas tous des passionnés. Certains préfèrent zapper le ballon rond une fois l’entraînement et le match terminés. C’est notamment le cas de l’Argentin Dario Benedetto, l’attaquant de l’Olympique de Marseillais qui ne regarde pas les matchs à la télévision. Ou du Nîmois Nolan Roux, qui ne connaît même pas le nom de la plupart de ses adversaires. Il faut dire que le Français n’a plus rien d’un footballeur en dehors des terrains, lui qui préfère vivre dans la simplicité, très loin de la vie de star du Parisien Neymar.

« Neymar, Mbappé et les autres, ce sont des génies et des entreprises. Neymar, je l'envie beaucoup pour ses qualités footballistiques, mais je n'envie pas sa vie, a confié l’avant-centre des Crocos à L’Equipe. J'adore le regarder jouer car il s'amuse, on le sent, mais comment il vit ? Moi, mon anniversaire, c'est simple, j'appelle quelques amis et on se fait un truc sympa entre nous. Il n'y a pas 3 000 personnes dont deux tiers que je ne connais pas, des sponsors, des médias. Tout le monde a parlé de l'anniversaire de Neymar, mais, à la base, Neymar, c'est d'abord un génie sur le terrain. On devrait en rester là. » Confirmation, si besoin était, que Nolan Roux et le Brésilien ne vivent pas dans le même monde…