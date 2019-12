PSG : La déclaration choc de Pierre Ménès sur Neymar

Dans : PSG.

Dans un match sans importance pour le PSG, la victoire obtenue mercredi dernier face à Galatasaray a débouché sur l’une des images fortes de la première partie de saison du club de la capitale.

Un an après avoir été conspué par tout le Parc des Princes pour l’affaire du « pénaltygate », Neymar a laissé Edison Cavani le ballon pour tirer le pénalty du 5-0, et permettre ainsi à l’Uruguayen de reprendre confiance et de savourer une belle ovation de ses supporters. Un geste unanimement apprécié, même si le Brésilien a tôt fait de préciser qu’il n’avait pas fait cela du tout pour acheter la paix avec les fans, mais qu’il avait simplement senti que c’était la bonne chose à faire. Et certains détracteurs de Neymar n’ont pas forcément marché quand ils ont vu l’ancien barcelonais se ruer dans les bras de Cavani après son pénalty marqué, alors que les deux hommes ne sont pas spécialement proches. De quoi faire dégoupiller Pierre Ménès, qui en a marre de voir Neymar être toujours soupçonné du pire.



« Ce que j’ai encore plus préféré dans cette action, c’est que ça a été le premier à lui sauter dans les bras derrière. Et là bon, si tu cours pour sauter dans les bras d’un mec, là t’es arrivé à un sommet de com' et de putasserie assez élevé quoi », a pesté le consultant de Canal+, ardent défenseur de Neymar depuis son arrivée au PSG, et pour qui Neymar a tout de même le droit d’être heureux de voir un de ses coéquipiers marquer un but et lui sauter dans les bras sans être pointé du doigt.