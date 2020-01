PSG : La décla gênante de Meunier sur l’ASSE

Dans : PSG.

Porté par ses quatre fantastiques, le PSG a fait exploser en vol l’AS Saint-Etienne, avec une victoire 6-1 en Coupe de la Ligue ce mercredi soir.

C’est devenu une habitude, le PSG aime cartonner les Verts, qui ne font en général pas le poids contre la formation parisienne. Cela a été encore une fois le cas, et le Paris Saint-Germain a réalisé une véritable démonstration offensive. Avec Icardi, Di Maria, Neymar et Mbappé, c’est allé trop vite pour le pauvre Jessy Moulin, qui a remplacé Stéphane Ruffier dans la mission d’aller chercher le ballon au fond de ses filets. Un carton qui a presque mis mal à l’aise Thomas Meunier, qui voit bien que ce sont toujours les mêmes qui subissent les foudres des attaquants du PSG.



« Encore une fois grâce à un carton rouge pris par les joueurs stéphanois. J'ai envie de dire qu'ils n'ont vraiment pas de bol contre nous et on se fait toujours un peu les dents sur eux. Ils ont fait ce qu'ils ont pu et nous, ici, on avait un maximum de réussite. Cela jouait au futsal par moments et tout ce qu'on faisait était un succès, tout simplement. Je ne peux que féliciter le groupe qui a joué jusqu'à la dernière minute comme le coach l'avait demandé. Que cela soit 3, 4, 5 ou 6, le but était d'en marquer le maximum possible et voilà », a livré à Canal+ le latéral parisien, qui a grandement participé à ce supplice avec une passe décisive pour Icardi dès le coup d’envoi ou presque.