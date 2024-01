PSG ‍: La confidence mercato de Daniel Riolo

Dans : PSG.

Présenté comme le futur grand défenseur de l'équipe de France, Leny Yoro est convoité par les plus grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Daniel Riolo assure que Lille ne lâchera pas sa pépite cet hiver.

Avec les blessures de Milan Skriniar et de Presnel Kimpembe, le PSG a grandement besoin d'un défenseur supplémentaire. Si Paris a recruté Lucas Beraldo au début du mercato hivernal, le Brésilien est encore trop inexpérimenté pour rentrer réellement dans la rotation. Contrairement à Leny Yoro qui, malgré ses 18 ans, affiche une maturité exceptionnelle pour son jeune âge. Le défenseur central a disputé 23 matchs cette saison avec le LOSC et s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de la Ligue 1 à son poste. Plusieurs cadors européens s'intéressent à lui comme Liverpool, le Real Madrid mais aussi le PSG. Le club de la capitale souhaite recruter Leny Yoro immédiatement mais d'après les informations de Daniel Riolo, les dirigeants lillois bloquent le transfert.

Le LOSC bloque le PSG pour Leny Yoro

« Yoro à Paris, c'est non. La porte est fermée, Létang a fermé la porte et Fonseca tient. Il est derrière et bloque la porte. Ils ne le lâcheront pas ou alors il faudrait que ce soit une somme totalement folle et démesurée » a rapporté le consultant lors de l'émission l'After Foot sur RMC Sport. Lille compte conserver Leny Yoro, au moins jusqu'à la fin de la saison. Le club nordiste est pour le moment cinquième en championnat et vise une qualification pour la Ligue des Champions. Le LOSC a également une chance de réaliser un beau parcours en Europa Conference League. L'international Français avec les espoirs (4 sélections) a déjà disputé 5 matchs de Coupe d'Europe cette saison et continue sa progression avec Lille, qui conservera son joyau, à moins d'une offre démentielle de la part des Parisiens.