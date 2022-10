PSG : La clause de Xavi Simons n’effraie pas Man United

Dans : PSG.

Parti libre au PSV Eindhoven cet été, Xavi Simons dispose d’une clause spéciale qui pourrait lui permettre de revenir au Paris Saint-Germain. Ce détail n’a pas l’air de refroidir Manchester United, attentif aux performances du milieu offensif néerlandais.

Les conditions de son départ avaient surpris cet été. Alors que l’on annonçait une prolongation suivie d'un simple prêt, Xavi Simons a finalement quitté le Paris Saint-Germain libre. Le milieu offensif de 19 ans s’est engagé pour cinq saisons avec le PSV Eindhoven, sans faire une croix définitive sur le club de la capitale. En effet, son bail avec le pensionnaire d’Eredivisie contient bien une clause de rachat en faveur du champion de France. Ce que le principal intéressée a lui-même confirmé.

La clause existe bien

« C’est moi qui dois faire ce choix, a récemment expliqué Xavi Simons au site officiel du PSV Eindhoven. C’est vrai que j’ai une clause. Cette clause est entre moi et le PSV, pas avec le PSG. C’est une clause selon laquelle si je voulais aller au PSG, je pourrais partir pour un certain montant à la fin de la saison. » A noter que cette clause est estimée entre 10 et 12 millions d’euros, une somme largement à la portée du Paris Saint-Germain. Mais ce détail n’a pas l’air de refroidir Manchester United.

D’après le compte Twitter du Transfer Exchange Show, les Red Devils vont envoyer des intermédiaires pour superviser le match de Ligue Europa entre Arsenal et le PSV Eindhoven jeudi. Les Mancuniens seront surtout attentifs à la prestation du Néerlandais dans ce match initialement prévu le mois dernier, et reporté suite au décès de la reine Elizabeth II. A croire que son excellent début de saison (10 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues) a tapé dans l’œil de Manchester United. Pour rappel, Xavi Simons a également confié qu’il n’envisageait pas un nouveau départ à l’heure actuelle.