PSG : La big surprise, Tuchel veut Verratti

Viré par le PSG au mois de janvier, Thomas Tuchel cartonne à Chelsea et aimerait recruter un certain Marco Verratti chez les Blues cet été.

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions avec Chelsea, l’entraîneur allemand a gagné le respect de tout le monde en l’espace de seulement quelques semaines en Angleterre. Neuvième à son arrivée, Chelsea est désormais quatrième de la Premier League et propose un style de jeu attrayant. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour Thomas Tuchel, qui va tout de même tenter de renforcer l’effectif de Chelsea lors du prochain mercato. L’ancien entraîneur du PSG a notamment l’intention de s’offrir un milieu de terrain de gala et selon les informations obtenues par 90Min, c’est un certain Marco Verratti qui figure dans le viseur de Thomas Tuchel…

Le manager de Chelsea connaît le milieu de terrain italien du Paris Saint-Germain par cœur, et aimerait en faire une pièce maîtresse de son dispositif tactique à Chelsea au côté de Ngolo Kanté. Il y a quelques mois, le Paris SG avait également tenter de constituer ce duo au milieu de terrain en faisant venir le champion du monde français à Paris. Mais le club de la capitale s’était heurté à la volonté de Ngolo Kanté de rester en Angleterre, où il se sent comme chez lui depuis son arrivée à Leicester en provenance du Stade Malherbe de Caen. C’est donc à Chelsea que Ngolo Kanté et Marco Verratti pourraient former un duo qui semble assez complémentaire sur le papier. Il faudra cependant trouver un accord avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pour le transfert du « Petit Hibou » italien, ce qui ne sera pas une mince affaire. Mauricio Pochettino compte sur le natif de Pescara, et serait plutôt enclin à se séparer de Danilo Pereira, Ander Hererra ou Leandro Paredes au milieu de terrain…