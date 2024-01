PSG ‍: L'un des pires mercatos de l'histoire, Luis Campos menacé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne devrait, sauf surprise, plus recruter cet hiver sur le marché des transferts. Une énorme déception pour pas mal de fans et observateurs du club de la capitale.

Alors qu'un défenseur central et un milieu de terrain étaient espérés au PSG en cette fin de marché des transferts, il n'en sera rien. Selon Julien Froment, Luis Campos et la direction francilienne ont décidé de ne rien forcer compte tenu de la situation du marché. Les champions de France vont bien plutôt se concentrer sur des ventes et autres départs. Un coup dur pour de nombreux fans et observateurs du PSG, qui pestent concernant le manque de profondeur d'effectif. Compte bien informé sur l'actualité du club de la capitale, Djamel n'a pas hésité à tacler le mercato hivernal réalisé par Paris, jugé comme l'un des pires depuis longtemps...

Une stratégie incompréhensible ?

Via un post cinglant sur X, le compte pro-PSG n'a pas fait dans la dentelle sur le sujet. « Donc si on résume on vient de : 1) Balancer 50M€ sans réelle valeur ajoutée dans l’immédiat à l’effectif 2) Payer pour un joueur blessé qui devait subir une opération le rendant OUT pour plusieurs mois sans même savoir comment il allait revenir de sa blessure (et en + on s’est même pas servi de ça pour payer - cher on a payé le même prix !!!!!) 3) On n’a pas réussi à sécuriser un énorme prospect qui évolue sous nos yeux alors qu’on avait une fenêtre de tir incroyable cet hiver vu qu’on était quasi seul sur le dossier et que cet été il y aura tous les cadors européens dessus », a notamment indiqué Djamel, qui ne comprend pas grand-chose à la stratégie mise en place cet hiver sur le marché des transferts. Seul le futur pourra dire si le PSG avait raison ou non. Mais sur le papier, les carences paraissent en effet trop conséquentes.