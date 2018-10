PSG : L’UEFA se lâche avec une énorme sanction contre Paris ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Si sur le terrain, le PSG a déroulé face à l’Etoile Rouge de Belgrade (6-1) pour son deuxième match de la saison en Ligue des Champions, les suites de cette rencontre sont douloureuses.

Si le Paris Saint-Germain n’y est pour rien, il se retrouve néanmoins cité dans la polémique d’un éventuel match truqué par les Serbes dans le cadre de paris sportifs. Mais là où l’UEFA pourrait taper fort, c’est au sujet des évènements qui ont eu lieu dans les tribunes, et juste après le match aux abords du Parc des Princes. Outre les fumigènes qui ont le don d’agacer l’instance européenne, ce sont les bagarres qui ont eu lieu juste à la sortie du stade qui vont être étudiées par l’UEFA ce jeudi.

Plusieurs centaines de supporters du PSG sont rapidement sortis de leur tribune au coup de sifflet final avec le but d’en découdre avec des supporters serbes disséminés un peu partout dans le stade. Ils ont été retenus par les forces de l’ordre, avec des projectiles d’un côté, et des gaz lacrymogènes de l’autre. Et comme cela a lieu dans les « abords immédiats » de l’enceinte, l’UEFA a décidé de se saisir de ce dossier et de le juger. Résultat, une sanction exemplaire avec la fermeture de la tribune Auteuil et un huis-clos total avec sursis est envisageable. Et selon L’Equipe, la commission de discipline pourrait même aller jusqu’à prononcer un huis-clos total sans sursis pour le match face à venir face à Naples, mercredi prochain. Ce qui serait un gros coup dur en vue de ce match capital.