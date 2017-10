PSG : L'UEFA sanctionnera le PSG le 19 octobre !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain l'a compris, l'UEFA ne lui fera aucun cadeau cette saison, et il se pourrait bien que du côté de l'instance européenne du football on ait même le désir de se faire le PSG d'une manière ou d'une autre.

En effet, ce mercredi Le Parisien révèle qu'après le match PSG-Bayern Munich du 27 septembre dernier, lequel s'est parfaitement bien passé sur et en dehors du terrain, l'UEFA a déclenché une enquête et va probablement sanctionner le Paris Saint-Germain. Il ne s'agira pas de punir le club de la capitale pour avoir battu le club allemand, ce que l'instance européenne du foot autorise encore, mais de différents problèmes d'organisation. Les deux premiers reproches sont des classiques puisqu'il s'agit de « l'encombrement des escaliers » et de « l'allumage et jets de fumigènes ».

Mais le souci qui fait vraiment tousser l'UEFA, c'est que les joueurs du PSG ont traîné pour revenir sur la pelouse en seconde période. Quelques minutes de retard qui pourraient valoir une lourde allemande au Paris Saint-Germain et une sanction à Unai Emery. Car la formation parisienne est récidiviste, une telle situation étant déjà intervenue en 2013-2014 lors d'un match de poule. A l'époque, l'UEFA avait collé 10.000 euros d'amende à Paris et un match de suspension à Laurent Blanc alors coach du PSG. Il faudra attendre le 19 octobre pour savoir ce que l'autorité du foot européen décidera cette fois.