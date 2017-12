PSG : L'UEFA prêt à virer le PSG à cause du fair-play financier !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'UEFA a rapidement obéi à la demande du patron de la Liga, qui dès le mois d'août, après le transfert de Neymar au Paris SG, a exigé que le PSG fasse l'objet d'une enquête concernant ses finances. Depuis, l'instance en charge d'étudier le respect du fair-play financier travaille sur le dossier du club de la capitale et si l'on en croit son responsable une décision sera communiquée au printemps. Se confiant dans la presse belge, Yves Leterme, patron de ce dossier à l'UEFA, a été clair, s'il le faut, alors le Paris Saint-Germain sera exclu des compétitions européennes.

« Nous réalisons notre enquête de façon très minutieuse. Lorsque nous ferons une proposition pour une décision, elle devra être bien argumenté (...) Elle sera terminée au printemps. À ce moment-là, je saurai si les règles du fair-play financier ont été respectées, y compris pendant la saison en cours. Et, lorsque nous faisons les comptes, nous prenons en considération toutes les entrées et sorties, y compris les frais supplémentaires. Les revenus publicitaires pris en compte ? Cela dépend de la manière dont les contrats ont été établis. Nous devons savoir, lors de chaque rentrée d’argent, quelle est la partie destinée au joueur et celle destinée au club. En football, la plus grande partie des revenus liés au merchandising et à la valeur marchande du joueur revient généralement au club. Mais il est exact qu’une sanction financière touche moins les clubs qu’une sanction sportive. L’exclusion reste la sanction la plus efficace. On essaie d’éviter ce type de sanction, car on réduirait alors la valeur sportive de la compétition, mais parfois, on est obligé d’en arriver là », prévient, dans les pages sportives de l'hebdo belge Le Vif-L'Express, Yves Leterme, enquêteur en chef à l'UEFA.