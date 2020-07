PSG : Stop à l’intox, Thiago Silva s’en va

Dans : PSG.

Le double discours a assez duré, Thiago Silva ne restera pas au Paris Saint-Germain après la fin de la saison actuelle.

Titulaire au PSG pendant huit ans, Thiago Silva est devenu l’une des têtes d’affiche du club parisien, et d’une formation dont il est le capitaine. En fin de contrat, le défenseur central ne sera pas prolongé par Leonardo, qui souhaite du renouveau à ce poste. Et ce malgré le départ pas prévu du tout de Tanguy Kouassi, qui semblait avoir une carte à jouer à ce poste. Malgré également les déclarations de Thomas Tuchel, qui s’est laissé aller à un « on ne sait jamais ce qu’il va se passer dans le football » pour évoquer la situation de joueur. Mais il y a quelques semaines, O Montro avait déjà réagi à des rumeurs sur une prolongation, expliquant que rien de tout cela n’était vrai. Et ce jeudi, Loïc Tanzi, suiveur du PSG pour RMC et plutôt bien informé sur les coulisses du champion de France, a mis un terme a toute possibilité de prolongation de contrat.

Si Thomas Tuchel a en effet jeté une bouteille à la mer, l’entraineur allemand s’est permis d’évoquer un sujet où il n’est pas du tout décideur. « Plus beaucoup de doutes sur le départ de Thiago Silva désormais. Le Brésilien a laissé entendre que Thomas Tuchel souhaitait le conserver... pas Leonardo », a affirmé le journaliste. Car entre Leonardo et Thiago Silva, les choses sont limpides et une prolongation n’a jamais été évoquée, et cela ne sera pas le cas peu importe ce qu’il se passe pendant les prochaines semaines. Rien n’empêche toutefois l’entraineur parisien de faire un peu de psychologie, et de montrer à quel point il tient à Thiago Silva à l’heure où ce dernier aura forcément un rôle à jouer en cette fin de saison. Mais à 35 ans, l’ancien du Milan AC a fait son temps au PSG, et tout le monde semble l’avoir bien compris.