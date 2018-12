PSG : L'UEFA n'aura pas la peau du PSG, Dugarry applaudit la LFP

Dans : PSG, Ligue 1.

Initialement prévu le 15 janvier, le match PSG-Montpellier (17e journée) se disputera finalement le 19 ou 20 février, à la demande du PSG.

Effectivement, l’état-major du club de la capitale souhaitait reporter ce match afin de se rendre au Qatar entre le 14 et le 17 janvier 2019. Un stage promotionnel très important pour le champion de France en titre, notamment dans le cadre du fair-play financier. Si beaucoup de clubs de Ligue 1 n’étaient pas vraiment favorables à l’idée de rendre ce service au Paris Saint-Germain, Christophe Dugarry a applaudit la décision de la Ligue de Football Professionnel.

Pour le consultant de RMC Sport, il n’y avait pas de raison de ne pas rendre ce service au PSG. Le président Laurent Nicollin, qui voulait absolument jouer en janvier pour ne pas traîner ce match de retard comme un boulet, appréciera. « Le report du match PSG-Montpellier, je trouve cela bien. C’est bien car la tournée au Qatar, c’est un moment important pour le Paris SG financièrement. On ne peut pas les tacler avec le fair-play financier et en plus les handicaper en les privant de cette tournée. Ce serait les mettre dans une difficulté trop importante de les priver de ce stage au Qatar. Cela ne change rien pour Montpellier, de le jouer en janvier ou fin février. Ils n’ont pas d’arguments… La Ligue aurait mis le PSG dans l’embarras, alors que reporter une deuxième fois ce PSG-Montpellier était largement possible et c’est ce qui a été fait » a expliqué le champion du monde 1998, pour qui le bon sens l’a emporté dans ce dossier.