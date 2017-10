PSG : L'UEFA attaque pied au plancher sur le fair-play financier

Dans : PSG, Foot Europeen.

Visé par une enquête de l'UEFA depuis son mercato estival de folie, le Paris Saint-Germain a été auditionné par l'instance de contrôle financier des clubs.

Depuis le 1er septembre dernier, le club de la capitale française est clairement dans le collimateur de l'union des associations européennes de football. Après avoir recruté Neymar pour 222 millions d'euros, avec un salaire annuel de 36,8 ME, et Kylian Mbappé, arrivé avec un prêt de 145 ME assorti d'un salaire de 18 ME par an, le PSG est ciblé par une « enquête formelle », qui devra dire si Paris a respecté le fair-play financier de l'UEFA dans ses comptes de la saison 2017-2018. Par conséquent, le club francilien doit répondre de ses actes. Et cela a commencé jeudi.

Selon L'Equipe, « deux dirigeants du PSG ont été auditionnés par l'ICFC à Nyon, au siège de l'UEFA ». Jean-Claude Blanc, le directeur général, et Victoriano Melero, le secrétaire général, ont donc été entendus par les experts financiers de l'instance européenne pour expliquer comment le PSG va rendre un bilan pratiquement à l'équilibre entrant dans les clous du fair-play financier. Cette première audition rappelle donc que Paris est bel et bien en sursis puisqu'après avoir été sanctionné en 2014, le club français pourrait être exclu de la Ligue des Champions en cas de non-respect des règles de l'UEFA. La diligence avec laquelle cette enquête est menée a tout de même de quoi surprendre, la saison 2017-18 n'en étant encore qu'à ses débuts.