PSG : L'OM a vu le meilleur et le pire de Neymar

Pour son premier Classique contre l'Olympique de Marseille sous le maillot du Paris Saint-Germain (2-2), Neymar a connu toutes les sensations.

Les meilleures d'abord puisqu'il a marqué le premier but parisien d'une belle frappe croisée (33e), pour devenir le troisième joueur du 21e siècle à marquer lors d’un Classique et d’un Clasico en championnat après Ronaldinho et Ibrahimovic.

Et les pires pour finir puisque l'attaquant star du PSG a terminé la rencontre sur la touche après avoir pris un carton rouge pour un mauvais geste sur Ocampos (87e). Un premier choc mitigé contre l'ennemi marseillais pour Neymar.