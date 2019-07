PSG : L'offre XXL de l'Inter, Cavani s'en moque au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Dans une impasse, l’Inter Milan galère pour construire son attaque durant ce mercato. Et pour cause, le club italien avait fait de Romelu Lukaku et d’Edin Dzeko ses deux priorités offensives mais pour l’heure, aucun dossier n’est bouclé. Conscient que le temps file et qu’il va falloir très vite se renforcer, l’écurie dont Antonio Conte est désormais l’entraîneur explore plusieurs pistes. Rafael Leao a été ciblé mais le Portugais du LOSC a finalement pris la direction du Milan AC. Ainsi, c’est désormais Edinson Cavani qui est dans le viseur de l’Inter.

Depuis plusieurs jours, la rumeur se propage et visiblement, c’est bien plus que cela puisque Calcio-Mercato indique que l’Inter Milan a soumis à Edinson Cavani une première proposition de contrat. Comme indiqué plus tôt dans la semaine, le club nerazzurri est disposé à offrir un juteux salaire au « Matador » du Paris Saint-Germain puisque selon le média transalpin, l’Inter Milan a proposé un salaire annuel de 9 ME à Edinson Cavani. Néanmoins, « pour diverses raisons » selon le média, Edinson Cavani, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2020, n’a pas donné suite à cette proposition. Reste à voir comment ce mini feuilleton franco-italien évoluera dans les prochaines semaines.