PSG : L'Inter annonce le prix qu'il ne mettra jamais pour Pastore au mercato

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Sur le départ du côté du Paris Saint-Germain durant ce mercato d'hiver, Javier Pastore est encore très loin d'être dans les cordes de l'Inter Milan...

La situation de Javier Pastore au sein du club de la capitale reste en suspens. Si Unai Emery et Nasser Al-Khelaïfi ne souhaitent pas forcément vendre El Flaco, qui dispose toujours d'une très belle cote de popularité au Parc des Princes, le milieu de terrain de 28 ans, lui, veut quitter Paris pour trouver un temps de jeu plus conséquent au sein d'un grand championnat européen. Sous contrat jusqu'en 2019, l'international argentin envisage donc de faire ses valises durant ce mois de janvier pour se donner une chance d'aller à la Coupe du Monde. Après six ans à Paris, Pastore rêve de retourner en Serie A, où l'Inter Milan le courtise. Mais Pastore n'ira finalement pas chez l'actuel troisième du championnat italien, comme l'avoue Luciano Spalletti.

« Pour recruter Pastore, il faut 30 millions d'euros, comme Henrikh Mkhitaryan. Inutile de tourner autour du pot, on n'a pas autant et on doit gérer nos finances », a lancé, en conférence de presse, le coach des Nerazzurri, qui ferme donc pour de bon le dossier Pastore à l'Inter. A moins d'un coup de bluff pour faire baisser le prix, ce qui demeure possible, le PSG ne pourra pas compter sur la vente de Javier Pastore pour cet hiver.