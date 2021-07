PSG : L'info choc, Mbappé refuse de prolonger !

Dans : PSG.

Kylian Mbappé a repoussé les offres du Paris SG, et compter aller au bout de son contrat pour partir libre dans un an.

Désormais en vacances, Kylian Mbappé va devoir se pencher sur son avenir. Il a promis une réponse en fin de saison au PSG au sujet de la fameuse prolongation de contrat, et ne peut plus évoquer le sportif pour se cacher. Résultat, malgré les offres faites, elles seraient déjà au nombre de trois, l’attaquant parisien n’a jamais répondu par oui ou non, estimant qu’il ferait le point en fin de saison. Nous y sommes et la première réponse risque de ne pas plaire au PSG. En effet, L’Equipe affirme ce jeudi que Kylian Mbappé a tout simplement décidé de ne pas prolonger au sein du Paris Saint-Germain, repoussant donc les propositions effectuées jusqu’à présent. Une vraie claque pour Nasser Al-Khelaïfi, qui affichait une confiance absolue dans ces négociations, et refusait d’envisager un transfert cet été, ou un départ libre dans un an.

Le président de Paris SG estimait surtout que ces offres allaient au moins permettre de continuer les discussions pour finalement arriver à un accord, sachant que le PSG propose un énorme salaire à sa star, dans les environs de ce que touche Neymar, et a fait de gros efforts pour recruter des grands joueurs comme cela avait été demandé. Le quotidien sportif affirme en tout cas que des membres du PSG ont été informés de cette réponse négative, qui n’est bien évidemment pas définitive. Mais la tendance est donc à un départ libre de Paris dans un an pour le moment. Une réponse que le PSG a en tout cas senti venir, puisque Leonardo, avec qui les relations auprès du clan Mbappé ne sont pas bonnes, a été retiré des négociations pour laisser place au dirigeant qatari. Rien n’est encore définitif, mais le scénario d’une dernière saison au Paris SG avant un départ libre vers le Real Madrid se dessine, et cela pourrait bien évidemment créer de vives tensions au sein du club, où on ne perd pas espoir, mais où on peine à comprendre l’attitude et la stratégie du champion du monde.