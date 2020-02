PSG : L’indispensable Neymar est de retour, Tuchel respire !

Dans : PSG.

Mardi, Neymar va disputer pour la deuxième fois seulement un huitième de finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain.

Le match contre le Borussia Dortmund est très attendu à Paris, et cela depuis plusieurs semaines. Après une période d’incertitude longue de quinze jours, le verdict est tombé : Neymar sera là. Touché aux côtes au début du mois lors du match au Parc des Princes contre Montpellier, l’international auriverde est opérationnel pour le match face au Borussia Dortmund. Thomas Tuchel l’a confirmé de manière officielle à la veille de la rencontre, expliquant par ailleurs que la présence de Neymar dans les rangs du Paris Saint-Germain changeait tout. La preuve, s’il en fallait une, que l’ancien attaquant de Barcelone est le meilleur joueur du PSG.

« Il est là, il va bien. Il va jouer demain si tout se passe bien à l’entraînement. Cela change presque tout pour nous. Si on a Ney sur le terrain, il a la capacité de faire des choses décisives, ça change tout. Pour les coéquipiers, pour Kylian (Mbappé). Cela me donne de la confiance, mais aussi à l'équipe, cela me parait évident. Nous n'avons personne de sa qualité, de son calibre et avec une technique pareille. C'est forcément bien mieux de l'avoir sur le terrain » a indiqué Thomas Tuchel, très rassuré de constater que Neymar sera bel et bien opérationnel pour le déplacement à Dortmund. Reste maintenant à savoir si le n°10 du PSG sera utilisé dans l’axe ou dans un rôle de milieu gauche au Signal Iduna Park. Selon les dernières informations de RMC, le doute subsiste au sein du staff du PSG à moins de 24 heures de la rencontre…