PSG : Gros coup de froid, Neymar ne comprend rien à Tuchel

Dans : PSG.

La gestion de l’avant-match du PSG par Thomas Tuchel pose question, y compris pour Neymar et son entourage.



Ces derniers jours, il a beaucoup été question de la blessure de Neymar, touché face à Montpellier au début du mois de février. Un problème aux côtes a priori sans gravité réelle, et qui devait nécessiter une mise au repos pour une grosse semaine. Sauf que depuis, le Brésilien n’a pas joué une seule rencontre, et arrive donc avant le match de Dortmund de ce mardi avec un trou de quasiment 20 jours. Une absence étonnante tant le numéro 10 du PSG enchaine les entrainements avec ses coéquipiers, sans pour autant avoir le droit de jouer. Thomas Tuchel avait même joué avec le feu en affirmant la semaine dernière qu’il n’était pas certain que Neymar soit opérationnel face à Dortmund.

L’entraineur du PSG semble surprotéger l’ancien barcelonais, au point de le mettre dans un couffin pour ne pas qu’il se blesse avant les matchs couperets de Ligue des Champions. Un comportement abusé selon Neymar, affirme L’Equipe. Pour le quotidien sportif, c’est l’incompréhension qui prédomine chez Neymar, qui se voyait jouer contre Amiens sans aucun problème. Le prodige de Santos regretterait désormais cette longue absence et donc la perte de son rythme, qui était très élevé avant son pépin physique. Une gestion qui pose donc question, le PSG ne devant pas montrer qu’il a peur d’aligner Neymar en championnat, histoire de ne pas entretenir le mythe du joueur qui se blesse à chaque fois en février ou en mars.