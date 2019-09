PSG : L’honneur est sauf, Paris doit pardonner à Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Un match avec le Brésil, et Neymar retourne déjà des cerveaux au Paris Saint-Germain. Comme cela était grandement pressenti, il ne faut pas grand-chose pour que la star du club francilien retrouve grâce auprès de certains supporters, mais surtout auprès de quelques observateurs influents. Parmi eux, Stéphane Bitton, lequel avait pourtant fustigé l’attitude de Neymar durant le mercato. Mais sur l’antenne de France Bleu Paris, le journaliste a visiblement revu sa position. Et a ainsi lancé un appel aux supporters du Paris Saint-Germain, leur demandant clairement de pardonner à Neymar dans l’intérêt du champion de France en titre.

« On attendait Neymar et on a vu Neymar dans la nuit de vendredi à samedi. Une passe décisive, un but. Neymar est de nouveau un footballeur. Et de talent. Bref un joueur qu’on aime et qu’on a envie de revoir sous le maillot du PSG. Et si on faisait table rase du passé ? Et si le PSG et ses supporters pardonnaient à Neymar ? J’ai envie d’y croire. Car Paris va avoir besoin de Neymar et Neymar va avoir besoin de Paris. Moi aussi j’ai eu envie qu’il s’en aille, je l’ai critiqué, j’ai été dégoûté par ce qu’il a pu déclarer… Mais on peut commettre des erreurs. Il en a commis. Il y a eu des vexations, des maladresses, des mots qui font mal, mais c’est comme dans un couple… il y a des prises de tête et on revient. Ce qui est important c’est que l’institution PSG a été respectée. Le club n’a pas bradé Neymar. L’honneur est sauf. Maintenant, c’est un joueur sous contrat. Et vu la qualité du joueur, le PSG peut être content de l’avoir dans son effectif » s’est exprimé le journaliste à la radio. Un retournement de veste qui ne manquera pas de faire bondir certains supporters toujours très en colère après Neymar…