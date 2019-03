PSG : L’Espagne s’enflamme, Zidane et Mbappé discutent mercato

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Kylian Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, qui offrirait une grosse somme d’argent accompagnée de James Rodriguez et Isco pour faire passer la pilule.

Voici la situation en version espagnole au sujet de l’avenir de l’attaquant champion du monde. Ce dernier a beau avoir expliqué après l’élimination du PSG par Manchester United en Ligue des Champions, qu’il ne partirait pas cet été, El Chiringuito assure que tout a changé depuis que Zinedine Zidane a (re)pris les commandes du Real Madrid. Les deux hommes se seraient parlés, et auraient bien évidemment discuté de l’avenir madrilène du joueur du PSG.

« Mbappé a parlé avec Zinedine Zidane et lui a dit qu’il est disposé à demander à Nasser Al-Khelaïfi de le laisser partir », annonce ainsi l’émission de la chaine Mega, pour qui cette volonté de l’ancien monégasque d’être transféré changerait totalement la donne en vue de l’été prochain. Même avec des éventuelles arrivées supplémentaires, le média espagnol évoquant James Rodriguez et Isco pour faire le chemin inverse, un tel transfert de Kylian Mbappé paraît impossible, en dépit de l’attrait que représente le fait d’évoluer sous les ordres de Zinedine Zidane dans le plus grand club du continent. Le clan Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi n'ont en tout cas pour le moment aucune inquiétude, surtout que le Real Madrid a récemment démenti être sur le point de faire une offre pour récupérer l'attaquant français.