PSG : L’enquête de l’UEFA, les deux points vitaux

Dans : PSG, Ligue 1.

L’UEFA l’a rapidement démontré, le marché des transferts effectué par le PSG ne lui plait pas, et à la demande des grands clubs européens, l’instance a déjà lancé une enquête sur les comptes parisiens.

Un premier rendez-vous informel a eu lieu, comme relaté cette semaine, et il va désormais falloir attendre avant d’y voir plus clair. En effet, ce sont les comptes de la saison 2017-18 qui sont visés, et cet exercice est loin d’être terminé, sur le plan sportif comme comptable. Néanmoins, le PSG peut déjà se préparer à une très mauvaise nouvelle. En effet, la ruse pour recruter Kylian Mbappé et faire passer son transfert dans les comptes de la saison prochaine par le biais d’un prêt avec option d’achat risque de ne pas passer. L’option choisie, celle du maintien du PSG en Ligue 1,aura du mal à être considérée comme autre chose qu’obligatoire. Cette feinte qui ne passe pas devrait donc permettre à l’UEFA de comptabiliser le recrutement du Monégasque à hauteur de 180 ME dans ses comptes pour 2017-18.

En conséquence, cela débouche sur un mercato à 400 ME de dépense, pour 60 ME de revenus par ce même biais. Pour atteindre l’équilibre financier demandé par l’UEFA, le PSG n’aura d’autres choix que de céder au moins trois joueurs à haute valeur marchande. L’Equipe laisse entendre que Lucas, Di Maria et Pastore risquent de faire leurs valises dans ces conditions, même si cela devrait tout de même réduire les choix d’Unai Emery de manière assez drastique. Un mal toutefois jugé comme nécessaire, car malgré l’apport financier des partenariats et des sponsors en nette progression, sans oublier le merchandising, la folie estivale du PSG ne pourra pas se compenser aussi rapidement sans des ventes qui devront dépasser les 100 ME.