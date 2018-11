PSG : L'énorme forcing de Barcelone pour séduire Rabiot

Dans : PSG, Mercato, Liga.

En fin de contrat au mois de juin prochain, Adrien Rabiot pourra officiellement être approché et même être signé par un club de son choix à partir du 1er janvier prochain.

Bien évidemment, ce règlement n’empêche pas les discussions, notamment entre le FC Barcelone, qui rêve de recruter le joueur, et les représentants du milieu de terrain. Récemment sermonné et sorti du 11 de départ lors du choc face à l’OM par Thomas Tuchel pour indiscipline, Adrien Rabiot se dirige-t-il vers la sortie ? En tout cas, le club catalan fait tout pour le convaincre de faire le grand saut. El Mundo Deportivo annonce ainsi que le clan Rabiot a d’ores et déjà reçu une offre de contrat pour sa venue en juin 2019, quand il sera alors en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain.

Le Barça entendait ainsi montrer son sérieux sur ses motivations dans cette affaire, et faire notamment douter le joueur sur une éventuelle prolongation au sein de son club formateur. Voilà de quoi énerver Nasser Al-Khelaïfi, qui n’apprécie guère de voir les clubs tourner autour de ses joueurs, notamment ceux qui sont encore sous contrat et ne peuvent, en théorie, pas être approchés avant le début de l’année 2019. En tout cas, cela n’empêche pas Eric Abidal de faire un gros forcing pour convaincre le « Duc » de venir à Barcelone, avec, selon le journal catalan, des appels réguliers du directeur sportif barcelonais pour, une fois de plus, montrer sa grande motivation à le recruter.