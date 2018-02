PSG : L'énorme discours d'Emery avant Real Madrid-PSG !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Unai Emery a surpris tout le monde en préférant Presnel Kimpembe à Thiago Silva pour le match de ce mercredi soir contre le Real Madrid. Et l'entraîneur espagnol a également étonné ses joueurs en faisant un très long discours avant cette rencontre aller de Ligue des champions. Jouant sur la corde sensible, Unai Emery a trouvé les mots justes pour motiver son équipe si l'on en croit les indiscrétions de Paris-United.

Le site toujours bien informé sur les coulisses du PSG a révélé la teneur du discours du coach parisien. « Ce soir on a le choix, soit on est les vainqueurs de l’Europe et on le devient aux yeux du Monde entier. On envoie un signal fort et on montre qu’on a le caractère et qu’on est des battants avec l’agressivité et tout ce que ça implique, ou alors vous mourrez comme l’année dernière. Mon choix est évident, le votre doit l’être également. La bataille se fera sur le terrain pendant 90 min mais elle ne doit pas vous permettre de prendre des cartons inutiles. Vous devez avoir une agressivité comme si vous étiez tous des frères, vous battre et vous protéger. Cette guerre on va la gagner parce qu’on est le Paris Saint-Germain et que vous allez le faire ! Il est hors de question de revivre les moments de l’année dernière. Il faut les oublier et pour ça il faut gagner. Vous devez vous servir de cette expérience pour que cela ne se reproduise plus. Il n’y aura pas de fatigue ce soir. Il n’y aura que de la détermination et de l’envie. Moi j’ai confiance en vous. Vous êtes les meilleurs, je le sais, je le vois. Mais ce n’est à moi qu’il faut le prouver… C’est à vous, c’est au Monde, au Football, à la planète toute entière ! Je sais qui va jouer ce soir. Et je sais qui ne jouera pas. Et je sais que ceux qui joueront le feront avec détermination. Et que ceux qui ne joueront pas auront la détermination eux aussi pour rentrer. Sur le terrain vous n’êtes pas 11. Vous êtes Paris, ne l’oubliez pas ! On a une magnifique opportunité. On peut montrer à toute l’Europe qui nous sommes et ça ne se représentera pas chaque année ! », a lancé, selon ParisUnited.net, Unai Emery à ses joueurs. Il faut désormais attendre 22h30 afin de savoir si ce speech mémorable a eu de l’effet sur les footballeurs du Paris SG.