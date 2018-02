PSG : L'énorme appel du pied de Villas-Boas au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Régulièrement ces dernières années, André-Villas Boas est cité comme un choix possible pour le Paris Saint-Germain au poste d’entraîneur.

Et sans surprise, le nom du Portugais risque de revenir sur le devant de la scène, Unai Emery étant en fin de contrat en juin 2018. Interrogé par Yahoo Sport, il a d’ailleurs révélé qu’il avait été proche de s’engager en faveur du vice-champion de France en titre à deux reprises. Une déclaration troublante qui ne devrait pas manquer de faire réagir les supporters parisiens.

« Si je souhaite signer au PSG ? Non, pas du tout... Ils ont un bon entraineur qui est aussi un bon ami à moi. Je lui souhaite le meilleur, je ne me positionnerai pas sur ce poste. Vous savez, j’ai été proche de m’engager à deux reprises mais pour le moment, j’espère que mes amis Antero, Nasser et Unaï vont réussir » a expliqué l’ancien coach du Shanghai SIPG, désormais libre de tout contrat et qui souhaite rebondir cet été. Le PSG doit forcément lui trotter dans un coin de la tête, alors qu’il est proche du directeur sportif Antero Henrique…