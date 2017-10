PSG : L'Emir du Qatar a tranché pour l'avenir de Nasser Al-Khelaifi au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Rattrapé par la justice suisse, qui le soupçonne d'avoir glissé un petit billet à Jérôme Valcke, alors secrétaire général de la FIFA, afin d'avoir les droits du Mondial 2026 et 2030 pour le compte de BeInSports, Nasser Al-Khelaifi est actuellement au Qatar. Le patron du PSG peaufine sa défense en compagnie de Maître Francis Szpiner, ténor du barreau, en attendant d'être convoqué en Suisse, ce qu'il semble attendre avec impatience.

Mais ce mercredi, le président du Paris Saint-Germain va prendre l'avion afin de rentrer en Europe, NAK ayant bien l'intention de ne pas change ses habitudes. Il va donc rejoindre le PSG en Belgique, et assistera au match entre Anderlecht et Paris comme cela était prévu de longue date. Et Nasser Al-Khelaifi pourra attendre sereinement la suite des événements, puisqu'il a reçu un soutien qui forcément vaut de l'or, celui du tout puissant émir du Qatar. « Dans son entourage, on certifie qu’il bénéficie toujours du soutien sans faille de l’émir. Les deux hommes restent proches et l’avenir d’Al-Khelaïfi à la tête du PSG n’est pas remis en cause. Pour le volet sportif, la situation semble, à ce jour, très claire », explique Le Parisien, qui précisé que Nasser Al-Khelaifi sera également dimanche soir au Vélodrome pour le très attendu OM-Paris SG.