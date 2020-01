PSG : L'Atlético est à Paris, le dossier Cavani accélère !

Dans : PSG.

Selon la très bien informée radio Cadena Cope, des émissaires de l'Atlético Madrid sont à Paris pour essayer de négocier le transfert d'Edinson Cavani lors de ce mercato d'hiver.

Le dossier Edinson Cavani semble s’accélérer ce samedi, alors même que Thomas Tuchel a confié en conférence de presse qu’il estimait ne pas avoir besoin de faire signer des joueurs au Paris Saint-Germain compte tenu de son effectif actuel. Car la Cadena Cope, qui a souvent de bonnes informations pour tout ce qui touche au Real Madrid et à l’Atlético Madrid, annonce que des représentants des Colchoneros, et notamment son directeur sportif Andrea Berta, sont arrivés il y a quelques heures dans la capitale afin de discuter avec Leonardo et Edinson Cavani des conditions d’un éventuel transfert dès ce mois de janvier d’El Matador.

Cavani et le PSG doivent être moins gourmands

L’Atlético Madrid semblait vouloir attendre l’été prochain que le meilleur buteur de l’histoire du PSG soit totalement libre pour le faire signer, mais à priori Diego Simeone, conscient des lacunes de son équipe, a mis le paquet auprès de ses dirigeants afin qu’ils passent à l’action dès maintenant. Et cela même si forcément cela aura un coût financier conséquent pour le club madrilène. Le média espagnol précise que du côté de l’Atlético, on espère qu’Edinson Cavani acceptera de baisser son salaire par rapport à celui empoché au Paris SG et que du côté de Nasser Al-Khelaifi on ne sera pas trop gourmand alors qu’il ne reste plus que six mois de contrat à l’attaquant uruguayen.