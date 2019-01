PSG : L’ASSE à la lutte avec Arsenal pour Nkunku

Dans : PSG, Mercato, Premier League, ASSE.

En dépit d’un appel du pied conséquent de la part de son agent au début de l’hiver, Christopher Nkunku ne devrait pas continuer sa carrière au Paris Saint-Germain.

Ce joueur très attaché au club de la capitale ne possède pas un temps de jeu suffisant à ses yeux, et son départ d’ici la fin du marché des transferts est désormais envisagé. Interrogé par ses dirigeants à ce sujet, Thomas Tuchel ne s’y est pas opposé, l’entraineur allemand ne comptant visiblement pas sur le jeune milieu de terrain dans les mois à venir. Une situation qui éveille particulièrement l’appétit d’Arsenal, dont l’entraineur Unai Emery connaît et apprécié les qualités de l’international espoirs.

Selon L’Equipe, cela pourrait déboucher sur un prêt avec option d’achat à hauteur de 20 ME qui satisferait les différentes parties. Mais deux autres clubs sont impliqués, puisque Parme tente également de se mêler à la lutte, tout comme, plus étonnant, l’AS Saint-Etienne. Les Verts suivent depuis longtemps le jeune joueur du PSG et Jean-Louis Gasset a déjà montré qu’il était capable de faire quelques gros coups sur le marché des transferts. Une option qui tiendrait la route uniquement si Paris décidait de prêter le joueur sans option d’achat, et que Nkunku faisait part de sa volonté de prouver sa valeur en Ligue 1 tout en revenant au Paris Saint-Germain au mois de juin. Pour le moment, Arsenal, qui sait mettre en avant et faire progresser les jeunes français, tient en tout cas clairement la corde pour ce départ qui se dessine.