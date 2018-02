PSG : L'anniversaire de Neymar continue dans tout Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Que les supporters du Paris Saint-Germain se rassurent, les joueurs de leur club préféré ont mis fin à l'énorme fête d'anniversaire de Neymar débuté dimanche soir et dont les échos ont résonné jusqu'à Sochaux, où le PSG jouera mardi en Coupe de France. Mais il n'empêche que c'est ce lundi que la star brésilienne du Paris Saint-Germain célèbre réellement ses 26 ans et du côté du club de la capitale on a tenu à marquer le coup de manière spectaculaire.

Une fois la nuit tombée, des messages lumineux sont apparus sur divers monuments de Paris, dont l'hôtel de ville, le Parc des Princes ou des immeubles des Champs-Elysées afin de célébrer l'anniversaire de Neymar Jr. On se souvient que le PSG avait déjà enflammé la Ville lumière en août 2017 lors de la signature officielle du joueur brésilien, le Paris Saint-Germain, moyennant finance, s'offrant même la Tour Eiffel en toile de fond. Neymar a visiblement mis la capitale dans sa poche.