PSG : L’amour impossible de Kylian Mbappé

L'avenir de Kylian Mbappé se situe au PSG sur le court terme. Mais outre le Real Madrid, un club rêve de se payer l'international français et mise sur un gros coup de coeur affectif pour cela.

Prolongé par le Paris SG l’été dernier, Kylian Mbappé n’a pas eu les résultats attendus avec le club de la capitale. Que Paris aille ou non chercher son 11e titre en fin de saison, la déception est terrible avec cette nouvelle élimination prématurée en Ligue des Champions. Le Bayern Munich a rappelé à quel point le PSG était encore loin du plus haut niveau, notamment en raison d’un collectif qui n’est pas encore au point, et d’un effectif qui n’a pas donné satisfaction globalement. De quoi provoquer un départ plus tôt que prévu pour Mbappé, qui a failli rejoindre a déjà trois reprises le Real Madrid par le passé ?

Mbappé cartonnerait en Premier League

Ce n’est pas la tendance forte, mais l’ancien monégasque a déjà montré par le passé qu’il savait aussi prendre des décisions surprenantes, tant personne ne l’imaginait rester au PSG l’été dernier par exemple. Une situation qui donne de l’espoir à un club qui lui est cher : Liverpool. Les Reds vivent une saison difficile et ne sont pas certains de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui rend une arrivée de Kylian Mbappé très peu probable. Mais le pouvoir d’attractivité du club de la Mersey est toujours énorme, et une ancienne légende française du club espère que cela saura convaincre l’international tricolore de faire le grand saut pour faire vibrer la Premier League.

C’est ce qu’a confié Djibril Cissé, qui rêve de voir Kylian Mbappé sous le maillot rouge de Liverpool. « Mbappé l’a dit lui-même, il veut gagner des titres et par ça, il veut dire la Ligue des Champions. Il mérite de jouer les grandes soirées du football européen. Et même si le PSG a l’assurance de la disputer tous les ans, je ne suis pas sûr qu’ils ont l’équipe pour la gagner. J’adorerais voir Mbappé à Liverpool. Il est fait pour le football anglais. Je sais qu’il adore le Real Madrid et qu’il est souvent annoncé chez eux, mais le voir à Anfield… Il ferait tellement de dégâts dans la Premier League. La mère de Mbappé adore Liverpool. Et un bon garçon doit toujours écouter sa mère », a conclu Djibril Cissé, dans un gros clin d’oeil, sur Bettingsites.

Mbappé doit écouter sa mère

Un doux rêve qui sera difficile à accomplir cet été, tant Liverpool n’a pas l’habitude de casser sa tirelire pour recruter, au grand dam de Jurgen Klopp. L’entraineur allemand adore les attaquants rapides qui peuvent vite se projeter, et cela pourrait convenir au renouveau offensif débuté par les Reds. Néanmoins, il faudra déjà cravacher pour aller chercher la 4e place de Premier League, qui est pour le moment à sept longueurs du club de la Mersey à 12 journées de la fin. Sans compter le fait que, Real Madrid ou Liverpool, le PSG n’est pas vendeur pour son prodige, et compte même, pour sa dernière année de contrat officielle, construire plus que jamais son projet autour de Kylian Mbappé.