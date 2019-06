PSG : L’Allemagne raffole des titis, Paris fait payer le même tarif

Dans : PSG, Bundesliga, Mercato.

Afin d’éloigner la menace du fair-play financier, le Paris Saint-Germain assume son choix fort.

Quitte à s’exposer aux critiques, le club de la capitale n’hésite pas à se séparer de ses jeunes. L’opération a commencé avec l’ailier Moussa Diaby, expédié au Bayer Leverkusen pour 15 M€. Et l’international U20 tricolore devrait être suivi par deux autres titis, à savoir Stanley Nsoki et Christopher Nkunku, annonce Soccer Link. En effet, le défenseur polyvalent, déjà convoité par l’Eintracht Francfort, et le milieu de terrain intéressent Leipzig. Ce même club allemand qui avait recruté l’attaquant Jean-Kévin Augustin pour 16 M€ en 2017.

A croire que le récent troisième de Bundesliga suit attentivement les jeunes Parisiens. Le journal L’Equipe confirme et assure que Nkunku, qui plaît aussi à Wolfsburg, se verrait bien sous le maillot de Leipzig. Le PSG n’y voit aucun inconvénient, à condition de récupérer 15 M€ sur son transfert. Mais pour le moment, aucune offre n’est arrivée sur le bureau du président Nasser Al-Khelaïfi.