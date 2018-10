PSG : L'Ajax prévient Paris et les autres, cette pépite vaut 50 ME

Dans : PSG, Mercato.

C’est le nom qui agite les rumeurs cet automne pour les clubs qui cherchent un défenseur encore très jeune, mais déjà performant.

Véritable pépinière de talent, l’Ajax Amsterdam met actuellement en avant Matthijs de Ligt, qui à seulement 19 ans, connaît déjà les joies du championnat néerlandais, mais aussi de la Ligue des Champions et des matchs internationaux. Autant dire que le défenseur central arrivé à l’Ajax à seulement 9 ans fait saliver beaucoup de monde. Son club a en tout cas bien compris l’affolement général autour de son possible recrutement, et a posé des barbelés plutôt costauds.

En effet, Tuttosport annonce qu’outre le PSG et le FC Barcelone, annoncés comme des candidats à sa venue, la Juventus est également venue aux renseignements pour de Ligt. Et la réponse du club d’Amsterdam a été claire puisqu’il faudra une offre à 50 ME pour que la question de son transfert soit étudiée. L’Ajax, habituée à se faire piller de ses jeunes prometteurs, a visiblement bien l’intention de les conserver un peu plus longtemps que par le passé, ou au moins sinon de très bien les vendre. Le PSG est donc prévenu, aller chercher un très jeune joueur prometteur n’est pas donné, ce qui avait déjà pu se vérifier cet été avec le recrutement de Thilo Kehrer pour 37 ME.