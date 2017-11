PSG : Bertrand Latour détruit un Thiago Silva honteusement survendu

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain se promène gentiment en Ligue 1 et en Ligue des champions, mais pour Bertrand Latour, tout cela est peut-être un trompe-l'oeil. Car pour le journaliste de RTL, la défense du PSG est loin d'avoir la solidité nécéssaire pour tenir le choc dans les plus grands matches. Et sur la chaîne L'Equipe, Bertrand Latour s'est attaqué avec virulence à Thiago Silva, dont il remet ouvertement en cause les qualités.

« La défense du PSG un faux débat ? On verra lorsque le Paris SG sera en quart de finale ou en demi-finale de la Ligue des champions, ce que je leur souhaite. Car Thiago Silva, depuis qu’il est au Paris Saint-Germain et même plus globalement dans sa carrière, dès que c’est en très haute altitude, bah mentalement il se noie. C’est un mec qui n’a jamais fait une finale ou une demi-finale de Ligue des champions ou de Coupe du Monde et qu’on nous vend comme le meilleur défenseur central de l’histoire de la planète. Dans les grands rendez-vous il est systématiquement absent, et il est le responsable principal de la remontada contre le Barça », dénonce un Bertrand Latour, pas loin de crier à l'imposture concernant le capitaine et défenseur brésilien du Paris Saint-Germain.