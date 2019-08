PSG : L'ahurissante commission XXL exigée par le clan Dybala !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Dimanche, du côté de Manchester United, on a clairement repoussé l'idée de recruter Paulo Dybala, en même temps que l'on apprenait que l'attaquant argentin ne voulait plus envisager un transfert vers le club anglais. Personne n'a rien dit sur les raisons précises de ces deux décisions négatives simultanées. Mais selon le très sérieux quotidien italien La Repubblica, c'est évidemment un souci financier qui a fait tout capoter. Et on parle là d'un énorme différent entre les deux parties, au point que la Juventus n'a pas été en mesure de changer les choses, sauf à accepter de s'asseoir sur une grande partie du montant du transfert.

Le média transalpin affirme en effet que le clan Dybala exige de toucher une commission de 15ME sur cette transaction, et pas un centime de moins. De quoi évidemment faire tousser la formation intéressée par l'attaquant argentin de la Juventus. Manchester United ayant dit non merci, car il faut évidemment ajouter ces 15ME au prix réel du transfert, les regards se tournent vers le PSG, où là aussi on pourrait refuser ces conditions. Mais selon La Repubblica, la Vieille Dame pourrait financer elle même une partie de cette commission afin de trouver une solution pour céder Paulo Dybala, sur lequel Maurizio Sarri ne compte pas cette saison.