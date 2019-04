PSG : L’agent du Qatar dégoûte le Real, il lâche l’affaire pour Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Zinedine Zidane rêve de s’offrir Kylian Mbappé pour révolutionner son attaque cet été, mais cela a de grandes chances de rester un rêve.

Le joueur a fait savoir qu’il n’était pas sur le départ, et le Paris Saint-Germain est encore moins vendeur. Et comme il n’y a pas de clause libératoire sur les joueurs du championnat de France, le club francilien a de quoi repousser les assauts sans trop frémir. Visiblement, cela ne fait pas plaisir au Real Madrid qu’on lui résiste un peu trop facilement. La preuve avec cette déclaration signée Lorenzo Sanz, ancien président du Real Madrid et toujours considéré comme un contributeur de la Maison Blanche.

« Je ne dépenserais pas un demi-Bernabéu pour signer Mbappé. Je pense même que vous ne pouvez pas l’avoir pour 1000 millions, vous ne négociez pas avec une équipe qui n’a que de l’argent. Le monde ne s’arrête pas si on ne peut pas récupérer Mbappé », a balancé sur Radio Marca un Lorenzo Sanz pour qui le Real Madrid peut très bien retrouver sa grandeur sans avoir à négocier avec le PSG, dont les moyens financiers lui permettent de repousser les assauts du club merengue. Les Madrilènes, peu habitués à ne pas pouvoir recruter un joueur dont ils rêvent, ont visiblement du mal à le digérer.