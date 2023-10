PSG ‍: L’agent de Kudus tacle le Jorge Mendes Saint-Germain

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, Mohammed Kudus a quitté l’Ajax et a rejoint West Ham pour 45 millions d’euros. Un peu plus tôt, l’agent de l’international ghanéen avait proposé les services de son joueur au PSG, alors à la recherche de renforts offensifs.

En plein mercato estival, le nom de Mohammed Kudus a été associé au Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Sur le départ de l’Ajax Amsterdam, l’international ghanéen avait un profil très intéressant pour le club de la capitale, qui cherchait des éléments offensifs pour compenser les départs de joueurs tels que Lionel Messi ou encore Neymar.A l’époque, quelques jours après le transfert du joueur à West Ham, son agent Jen Mendelewitsch avait indiqué sur les réseaux sociaux qu’avoir les mêmes initiales que « l’agent maison » (Jorge Mendes) n’avait pas suffi pour convaincre le PSG de recruter Mohammed Kudus. Sur l’antenne de RMC, la représentante du néo-milieu offensif de West Ham en a remis une couche en évoquant l’échec du transfert de Kudus vers le PSG et son départ vers les Hammers, où il réalise un bon début de saison avec 6 buts et 1 passes décisives en 11 matchs.

« Pendant tout le mercato, je suis harcelé de tweets qui me disent toute la journée où les supporters du PSG me demandent de proposer Kudus à Paris. Je laisse, j’attends, je ne dis rien pendant tout l’été et quand on a signé ailleurs (à West Ham), je peux tout dire. Kudus avait envie de partir de l’Ajax, il n’y avait pas 50 clubs qui à la fois avaient besoin d’un milieu et à la fois pouvaient se l’offrir. Donc forcément, le Paris Saint-Germain était un club intéressant, on leur a proposé le profil de Kudus. C’est le choix du club de ne pas avancer sur lui, tous les clubs ont le droit de décider qu’ils vont sur un autre profil ou qu’ils vont faire un autre choix. Est-ce le profil du joueur ou de l’agent qui a compté dans le choix du PSG ? Il n’y a qu’à regarder les recrues de Paris, faites votre déduction et vous aurez la réponse. C’est dommage car ça aurait été un profil totalement adapté au PSG » a fait savoir Jen Mendelewitsch, qui regrette que Mohammed Kudus n’ait pas eu sa chance au Paris Saint-Germain, qui a préféré opter pour d’autres profils. Dont un certain nombre, il faut bien le dire, sont représentés par Jorge Mendes même s’il convient aussi de rappeler que des joueurs tels que Dembélé ou Kolo Muani ont signé au PSG sans être dans l’écurie du super agent portugais.