PSG : Kylian Mbappé va marquer l'histoire du foot

Dans : PSG, Ligue 1.

Considéré comme un joueur au potentiel immense depuis des années, Marco Verratti confirme au fil des années tout le bien que l’on pensait de lui à son arrivée au PSG. Le natif de Pescara est donc bien placé pour parler des cracks à fort potentiel, et notamment de Kylian Mbappé. Ainsi dans le magazine officiel du club, le milieu de terrain francilien a rendu un bel hommage au champion du monde 2018. Selon Marco Verratti, le PSG tient là l’une des grandes stars qui va marquer l’histoire du football à l’avenir. Un bel hommage qui fera assurément plaisir au principal intéressé.

« Mbappé ? Il était difficile au départ d’imaginer que Kylian en serait déjà là où il se trouve aujourd’hui. Le PSG a entre les mains l’un des joueurs qui vont marquer l’histoire du football dans les années à venir. On est tous heureux de l’avoir ici avec nous, de pouvoir le regarder à l’entraînement et de discuter des matches avec lui. C’est vraiment une grande chance de l’avoir à nos côtés. Kylian a déjà réalisé des choses incroyables pour son âge. Il peut aller encore plus haut. Il mérite ce qui lui arrive, il travaille beaucoup. Qu’il continue comme ça » a confié Marco Verratti, totalement admiratif devant celui qui a déjà inscrit 19 buts en Ligue 1. Il y a de quoi…