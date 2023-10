PSG ‍: Kylian Mbappé prévient le Real Madrid

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid en a marre d'attendre Kylian Mbappé et lui demander de se positionner dès le mois de janvier pour être tranquille par la suite. La réponse n'a pas tardé.

Totalement obsédé à l’idée de faire venir Kylian Mbappé, Florentino Pérez n’a jamais été traité de la sorte, voyant ses offensives être régulièrement repoussées pour constater que le prodige du PSG aimait faire patienter le club espagnol. Par le passé, il n’y a guère que Steven Gerrard qui était annoncé plusieurs années de suite au Real, sans jamais y signer pour finalement faire toute sa carrière à Liverpool avant de partir en pré-retraite en MLS. Mais pour le président madrilène, c’est plus la façon de faire qui dérange avec notamment la prolongation au printemps 2022 alors que tout semblait bouclé pour une arrivée de Mbappé au Real, et que le joueur avait lui-même déclaré que c’était la bonne année pour y signer. A force de faire partie remise, cette possibilité demeure incertaine, et cela dérange beaucoup le président de la Casa Blanca.

Ces derniers temps, il a apprécié de voir que les annonces sur une possibles nouvelle prolongation de Mbappé au PSG ne se concrétisaient pas. On continue de s’orienter vers une arrivée libre en fin de saison, même si Nasser Al-Khelaïfi repassera certainement plusieurs fois à l’attaque dans ce dossier dans les prochaines semaines. Une crainte que Florentino Pérez aimerait devancer, puisqu’il a demandé à la mère du numéro 7 parisien, Fayza Lamari, de signer un accord dès le mois de janvier, quand l’international français sera libre de choisir son futur club.

Mbappé veut signer le plus tard possible

Selon El Nacional, sans présager de l’avenir, le clan Mbappé a été limpide et il est hors de question de signer un document officiel à cette période de la saison, alors que de grands enjeux sont encore en vue pour toutes les parties concernées. De plus, il se murmure que, quelque que soit sa décision, l’ancien monégasque entend bien faire jouer la montre pour avoir le plus de poids possible. Que ce soit pour son salaire, son droit à l’image, ou même peser sur la décision de son futur club de le libérer pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Autant dire que Kylian Mbappé a déjà un plan bien précis en tête, et ce n’est pas pour simplement rassurer le Real Madrid qu’il s’y engagera dès le mois de janvier.

Une situation qui oblige le club espagnol à tout prévoir en cas de mauvaise surprise, et explique donc l’intérêt récent mais prononcé pour Victor Osimhen, qui fait figure de plan B si jamais Kylian Mbappé ne venait pas à signer pour le Real Madrid à la fin de la saison actuelle.