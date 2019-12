PSG : Kylian Mbappé prêt à un coup tordu contre Paris ?

Dans : PSG.

Déterminé à prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain constate que son attaquant temporise. Et la presse espagnole croit connaître la raison.

Tout le monde connaît les intentions du Real Madrid. L’été prochain, la Maison Blanche va tenter d’arracher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. C’est pourquoi le champion de France essaie de prolonger le contrat de son attaquant qui expire en 2022. Selon plusieurs sources, l’ancien Monégasque a reçu une proposition alléchante. Le média espagnol ABC évoque un bail jusqu’en 2025 assorti d’un salaire annuel à 36 M€ ! Soit des revenus alignés sur ceux de Neymar.

Mais pour le moment, Mbappé temporise et se dit concentré sur le terrain. Sauf qu’en privé, la version du Français serait différente. En effet, l’attaquant de 21 ans serait vexé, lui qui estimerait mériter cette offre du PSG depuis longtemps. Du coup, la star parisienne confierait à ses proches que son objectif est de rejoindre le Real Madrid afin d’y remporter la Ligue des Champions et le Ballon d’Or. Et tant pis pour l’aspect financier, le club madrilène n’étant pas en mesure de lui offrir autant d’argent.

Un scénario à la Hazard ?

Le président Florentino Pérez refuse de déséquilibrer sa masse salariale, ce qui n’a pas l’air de déranger Mbappé, dont l’avocate Delphine Verheyden, moins attirée par les millions du PSG que le père du joueur Wilfried Mbappé, mise sur la multiplication de ses droits à l’image pour compenser la baisse de salaire. De son côté, le Real serait prêt à offrir 230 M€ pour le transfert l’été prochain. Et en cas de refus, la stratégie serait d’attendre l’été 2021 pour faire baisser le prix. Un scénario qui rappelle celui du feuilleton Eden Hazard, arrivé pour « seulement » 100 M€ cet été…