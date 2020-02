PSG : Kylian Mbappé où es-tu ? Ça taille dur !

Dans : PSG.

Même s'il a signé la passe décisive pour Neymar, sur le but du PSG, Kylian Mbappé a été transparent face à Dortmund. Et cela a été remarqué.

A l’image de ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a pas brillé mardi soir au Signal Iduna Park, le champion du monde français n’ayant jamais réussi à surprendre une défense allemande pourtant pas vraiment impressionnante. Et s’il a tout de même délivré la passe qui a permis à Neymar de marquer, et de laisser toutes ses chances au PSG, Kylian Mbappé a les oreilles qui sifflent ce mercredi. On attend tellement de la star française du Paris SG, que forcément une telle copie en Ligue des champions lui vaut bien des critiques.

Premier à ouvrir le bal, Klaus Allofs, l’ancien international allemand qui a joué en France à Bordeaux et à l’OM. « Celui qui m’a le plus déçu c’est Mbappé. Il n’a quasiment pas participé au jeu, il a été transparent », constate l’attaquant aux 63 sélections. Sur Canal-Supporters, Jonathan Bellin est lui aussi peu tendre avec Kylian Mbappé. « Je pense qu’on n’est pas assez objectif. On fait de Mbappé un des meilleurs joueurs du monde mais hier soir, il a quand même été, encore une fois, transparent. Si Zagadou ne glisse pas sur le but, c’est quoi son match ? Hier j’ai vu Haaland, je n’ai pas vu Mbappé », explique celui qui a notamment été le recruteur de Nice. Même Thomas Tuchel a reconnu que son champion du monde n'avait pas été au rendez-vous. « Kylian, je savais avant que ça serait un match difficile pour lui. Il devait rester très très patient vu qu'ils défendaient très bas avec un 5-4-1 (...) Kylian a fait une passe décisive, c'est un match difficile pour lui, un match pour grandir et pour s'améliorer en vue du deuxième match », affirme l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain. Tout le monde ne demande que cela, et surtout les supporters parisiens.