PSG : Kylian Mbappé ne sera pas un traitre

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Au mois de février, le PSG affrontera le Real Madrid en Ligue des Champions. Une affiche spéciale pour Kylian Mbappé…

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a réservé une affiche spéciale à Kylian Mbappé. Et pour cause, le Paris Saint-Germain affrontera le Real Madrid. Un duel particulier pour l’attaquant parisien, qui souhaitait rejoindre la capitale espagnole l’été dernier. Kylian Mbappé, qui a fait l’objet d’une offre à plus de 180 millions d’euros bonus compris, a été retenu par le Qatar en dépit de sa situation contractuelle. Libre au mois de juin, Kylian Mbappé sera autorisé à se mettre d’accord avec son futur club dès le mois de janvier dans l’optique de la saison prochaine. Autrement dit, le can Mbappé et le Real Madrid seront libres de négocier dans quinze jours, soit bien avant l’affiche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Mbappé, son choix dévoilé quand le PSG ne sera plus en C1 ?

Pour le Paris Saint-Germain, il y a donc un risque que Kylian Mbappé se pré-engage avec le Real Madrid dans l’optique de la saison prochaine avant le match décisif de coupe d’Europe. Ce scénario ubuesque ne devrait toutefois pas voir le jour selon Loïc Tanzi, spécialiste du PSG et du mercato pour RMC. « Le match face au Real Madrid n’a rien changé dans l’esprit de Mbappé. Il ne devrait rien annoncer avant le 1/8 de Ligue des Champions dans un sens avec la prolongation ou dans l’autre avec le départ » rassure le journaliste avant de poursuivre. « On rappelle aussi qu’il a une offre sur la table du PSG pour prolonger, qui ferait de lui le plus gros salaire de l’effectif devant Messi et Neymar. Un gros contrat donc pour Mbappé mais il nous l’avait dit déjà au mois d’octobre et il le redit, le financier ce n’est pas ce qui va motiver sa décision. C’est plus son sentiment de savoir si vraiment il l’estime comme il estimait l’été dernier qu’il a fait le tour au Paris Saint-Germain, ou plus globalement le tour en France et qu’il veut aujourd’hui découvrir un nouveau championnat. On aura sa décision probablement quand le PSG ne jouera plus la Ligue des Champions » estime-t-il.

Mbappé à la 93eme pour le but de la qualification du PSG au Bernabeu pic.twitter.com/G5uj6oaKq9 — Saliminho 🇧🇷☠️ (@mnrvplus) December 13, 2021

La réponse de Kylian Mbappé pourrait donc se faire attendre de longs mois si le PSG venait à réaliser un long parcours en Ligue des Champions. Que le Paris SG brille ou non sur la scène européenne cette saison, il est crucial que Kylian Mbappé clarifie son avenir. C’est tout du moins l’avis tranché exprimé par Jérôme Rothen dans son émission « Rothen s’enflamme » sur RMC. « Kylian, il faut que tu clarifies ta situation, parce que ça va te pourrir la vie » a clamé Jérôme Rothen dans un appel destiné à Kylian Mbappé. « Depuis le tirage, on a vu les choses monter, on est à plus de deux mois de ce match aller (Ndlr, face au Real Madrid, lors des 8èmes de finale de la Ligue des Champions, et déjà, il n'y a que des thèmes autour de Kylian. Tout va être analysé, il va être épié. La semaine avant, il faut imaginer les débats : 'est-ce qu'il va être dispo ? À fond ?'. Il faut aussi imaginer, si Kylian a un pépin physique et ne peut pas jouer, toutes les critiques vont fuser » anticipe l’ancien milieu gauche du PSG et de l’Equipe de France. Reste maintenant à voir comment Kylian Mbappé et son entourage géreront les prochaines semaines alors que les négociations vont forcément s’intensifier avec le Real Madrid…