PSG : Mbappé voulait Madrid, Kylian ira au Real !

Par Claude Dautel

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours au cœur des préoccupations, mais du côté de la Liga on ne voit pas comment l'attaquant français pourrait prolonger au PSG.

Comme si le calendrier ne suffisait pas, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a tourné les projecteurs encore plus vers Kylian Mbappé. Alors qu’il sera libre de négocier avec d’autres clubs dans deux semaines, l’attaquant du PSG a appris qu’après un énorme cafouillage de l’UEFA, c’est le Real Madrid qui sera sur sa route en février et mars prochain. De quoi faire sourire puisqu’il se peut qu’au moment de défier l’ogre espagnol, il soit déjà un joueur promis aux Merengue. L’avis général est que rien ne filtrera de ce possible deal entre Kylian Mbappé et Florentino Perez avant cette double confrontation entre Paris et Madrid, les deux camps n’ayant pas intérêt à communiquer sur ce thème pour d’évidentes raisons sportives. Cependant, du côté de la Maison Blanche, on n’a visiblement aucun doute sur la signature en juillet prochain de Kylian Mbappé, un an seulement après avoir demandé un bon de sortie à Doha pour rejoindre Karim Benzema au Real Madrid.

Mbappé à Madrid, aucun suspense

Jamais avare de torpiller le Paris Saint-Germain, Javier Tebas a confié mardi soir, en marge d’une cérémonie organisée par le quotidien sportif AS, qu’il ne voyait aucune raison que Kylian Mbappé ait changé d’avis en quelques mois, et que si le champion du monde voulait signer au Real Madrid en juillet 2021 alors il le fera en juillet 2022, les dirigeants du PSG ne pouvant plus bloquer leur joueur. Pour le patron de la Liga, quoi que certains en disent, le championnat d’Espagne a gardé toute son attractivité et les meilleurs joueurs veulent toujours venir. « Toutes les indications vont dans le même sens, donc je pense que oui Kylian Mbappé finira par jouer pour le Real Madrid, a confié le président de la Liga, qui a expliqué qu’il voyait bien Erling Haaland débarquer l’été prochain en Espagne, et pourquoi pas au Real Madrid lui aussi. Le Real peut avoir les deux à un prix raisonnable bien qu’avec Mino Raiola rien n’est raisonnable. Mais je me fiche de savoir si Mbappé et Haaland jouent dans la même équipe ou dans deux équipes différentes tant qu’ils sont en Liga. »