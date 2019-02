PSG : Kylian Mbappé marque l'histoire du foot, Beye s'explique

Dans : PSG, Ligue 1.

Encore buteur contre Nîmes ce week-end, Kylian Mbappé n’en finit plus de battre des records. Et si certains lui reprochent de vendanger encore trop d’occasions devant les buts, Habib Beye a préféré saluer les performances époustouflantes du natif de Bondy. Sur l'antenne de Canal Plus, l’ancien capitaine de l’OM y est allé fort, affirmant notamment que personne n’avait jamais atteint un tel niveau à seulement 20 ans dans l’histoire du football. Un bel hommage qui ne laissera évidemment pas insensible le principal intéressé.

« Je pense que l’on ne se rend pas compte, même s’il rate 10 occasions, le garçon n’a que 20 ans. Ce qu’il fait est stratosphérique. Aujourd’hui, heureusement qu’il rate des occasions, parce que s’il n’en ratait pas, il marquerait énormément de buts. Sa marge de progression est énorme mais le niveau de Mbappé, aujourd’hui, je pense qu’on n’est pas rationnel par rapport à ce que fait ce garçon sur un terrain de foot. Ce qu’il fait, personne ne le fait à son âge, à 20 ans. On dit ok c’est Nîmes, mais il va à Manchester et il a été décisif pour son équipe. On a déjà utilisé plusieurs superlatifs pour évoquer Mbappé, mais ce qu’il fait, à son âge, est exceptionnel » a lâché un Habib Beye sous le charme devant le talent fou de l’international français. Difficile de lui donner tort…