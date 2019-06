PSG : Kylian Mbappé fait le choix le plus facile de sa carrière

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Mondial.

Compte tenu de son début de carrière fracassant, Kylian Mbappé a forcément de grands objectifs pour la suite.

En fin de saison dernière, alors qu’il venait d’être élu meilleur joueur de la Ligue 1, Kylian Mbappé a réclamé plus de responsabilités au sein du Paris Saint-Germain. L’an prochain, le meilleur buteur du championnat de France n'acceptera plus les échecs dans son club de la capitale. Marqué par les revers en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le champion du monde a désormais un seul et unique but dans sa vie : remporter la C1, et si possible avec le PSG !

« Le plus important est de remporter la Ligue des Champions, parce que gagner le Ballon d’Or ne reste pas dans l’histoire, parce que tu joues avec dix joueurs et pas seul. Si je jouais au tennis, je dirais le Ballon d’Or parce qu’au tennis, tu joues seul. Le football est un sport d’équipe et je pense que si tu veux remporter le Ballon d’Or, tu dois d’abord gagner la Ligue des Champions. Aujourd’hui, on ne peut pas remporter le Ballon d’Or sans la Ligue des Champions. C’est vraiment important de nos jours. Je veux d’abord remporter la Ligue des Champions. Si je peux remporter le Ballon d’Or c’est bien, mais mon premier objectif est de remporter la Ligue des Champions », a avoué, sur ESPN, un Mbappé loin d’être égoïste. De quoi faire taire certaines rumeurs...