PSG : Kylian Mbappé envoie un message très amical à Henrique

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est depuis les Etats-Unis, où il a assisté à la victoire des Raptors lors des finales NBA, que Kylian Mbappé a appris la fin de la collaboration entre Antero Henrique et le Paris Saint-Germain. Le Champion du monde français n'a pas oublié tout ce qu'a fait le directeur sportif portugais dans son transfert de l'AS Monaco au PSG en 2017 et il a tenu à le saluer très chaleureusement. « Merci Mister pour ce que tu as fait pour moi ici 🙌🏽... », a tout simplement tweeté Kylian Mbappé, histoire de ne pas prêter le flanc à une éventuelle interprétation de ses propos à un moment où tout ce qu'il peut dire ou écrire sera forcément disséqué.