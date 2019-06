PSG : Kylian Mbappé ciblé par une opération du Real Madrid ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Tandis que Neymar fait la Une des médias espagnols, et que le retour au Barça de la star brésilienne du Paris Saint-Germain est évoqué de plus en plus précisément, du côté du Real Madrid on semble vouloir toujours maintenir une pression discrète sur Kylian Mbappé. Car pour la deuxième fois en deux jours, un joueur des Merengue a accepté de s'exprimer sur la possible venue du champion du monde français au Real Madrid, avec des réponses similaires ou presque. Même si Vinicius Junior est allé loin samedi en affirmant qu'il communiquait avec Kylian Mbappé via Instagram, et qu'il était persuadé que ce dernier allait signer à Madrid, Thibaut Courtois a tenu à rajouter une pierre à l'édifice madrilène.

Présent dimanche au Castellet, où il assistait au Grand Prix de France de F1, le gardien de but de la Belgique et du Real Madrid a été interrogé sur le mercato du Real Madrid. Et comme par hasard, il a évoqué la possible venue de Kylian Mbappé. « Si Kylian Mbappé va venir à Santiago-Bernabeu ? Je ne sais vraiment pas. Je sais seulement ce que je lis dans la presse. Mais il est clair que les joueurs comme lui sont toujours les bienvenus au Real Madrid », a prévenu Thibaut Courtois, lequel maintient ainsi un peu de pression sur le PSG et Kylian Mbappé. A qui le tour ?