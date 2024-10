PSG ‍: Kylian Mbappé, ce divorce à 55ME tourne mal

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La commission paritaire d'appel de la LFP a donné raison à Kylian Mbappé dans le litige à 55 millions d'euros qui l'oppose au PSG. Le club de la capitale a déjà riposté.

Ce n'est pas une énorme surprise, mais c'est désormais officiel, ce vendredi la commission paritaire d'appel de la LFP, saisie par le clan Mbappé, exige toujours que le Paris Saint-Germain verse à son ancien attaquant les 55ME de primes et de salaires impayés suite au départ libre de Kylian Mbappé au Real Madrid. Seul problème, cette décision ne s'impose pas au PSG, et Nasser Al-Khelaifi n'a pas du tout l'intention d'en rester là. Dans un communiqué, le club de la capitale a déjà fait savoir qu'il n'avait que faire de cette décision de la Ligue de Football Professionnel et qu'il espère toujours que le meilleur buteur de son histoire laissera finalement tomber.

Le PSG défie Kylian Mbappé

« En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le club lui demande simplement d’honorer et de respecter en regard des avantages sans précédent dont il a bénéficié de la part du Club pendant 7 ans à Paris. Le club espère que la parole donnée sera respectée sachant que si le joueur décide malheureusement de poursuivre ce litige, le club sera contraint de le faire juger par les juridictions compétentes et de faire reconnaitre le préjudice qu’il a subi et continue de subir du fait de la position incompréhensible de son ancien joueur. Il s’agit en effet d’une question de bonne foi, d’honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l’institution parisienne et de ses supporters », a indiqué un représentant du PSG à l'Agence France Presse.

Cela n'est évidemment pas une énorme surprise, puisque les dirigeants parisiens ont toujours répété qu'ils auraient jusqu'au bout dans ce dossier, déterminés qu'ils sont à ne pas payer cette somme à Kylian Mbappé. En clair, ce divorce n'est pas à la veille de se régler, l'attaquant du Real Madrid étant lui aussi déterminé à toucher ce que le Paris Saint-Germain lui doit.