Kylian Mbappé, victoire par KO

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé attend ce vendredi une décision lourde de conséquence. Mais à priori, elle lui sera très favorable.

Les occasions de se réjouir sont rares pour Kylian Mbappé ces dernières semaines, le joueur français du Real Madrid étant évidemment au coeur d'une tourmente suite à son voyage en Suède. Cependant, sportivement cela va plutôt bien du côté de Santiago-Bernabeu, l'ancien joueur du PSG ayant visiblement accepté d'être pour l'instant dans l'ombre d'un Vinicius Jr en mode Ballon d'Or. Tandis que du côté de Stockholm, l'enquête se poursuit concernant des accusations de viol suite à la plainte déposée par une jeune femme, le clan Mbappé attend ce vendredi une décision qui va peser très lourd. Car après avoir reçu les avocats du joueur de 25 ans et ceux du Paris Saint-Germain, la commission paritaire d'appel de la LFP va donner raison à Kylian Mbappé dans le conflit qui l'oppose à son ancien club, révèle l'Agence France Presse. Et le PSG va donc devoir lui verser les 55 millions d'euros de salaires et primes impayés après son départ. Le dossier est cependant loin d'être clos.

Le PSG privé de mercato et de Ligue des champions ?

Nasser Al-Khelaifi et le Paris Saint-Germain peuvent désormais porter l'affaire devant la commission supérieure d'appel de la FFF, puis devant un tribunal administratif avec une conciliation CNOSF. De son côté, Kylian Mbappé peut lui se mettre en action et faire suivre cette décision de la Ligue de Football Professionnel à l'UEFA et aux prud'hommes. Compte tenu de la somme, le PSG souhaite faire durer les choses le plus longtemps possible, tandis que l'attaquant du Real Madrid, conscient que cela peut s'éterniser, peut faire sanctionner son ancien club via l'UEFA. Et cela ne serait pas anodin.

Car cela pourrait se concrétiser pour les champions de France par une interdiction de recrutement et même une privation de sa licence UEFA, certificat qui confirme qu’un club remplit les critères minimaux pour accéder aux compétitions organisées sur le plan européen. Autrement dit, le Paris Saint-Germain pourrait être privé des coupes européennes. Un risque que le club de la capitale ne prendra probablement pas, même si pour l'instant toutes les décisions prises dans ce dossier sont favorables à Kylian Mbappé qui réclame que le PSG lui paie tout ce qu'il lui doit depuis son départ libre cet été. Aucun accord amiable n'ayant été trouvé, on voit mal comment tout cela peut encore se régler sans que cela fasse des dégâts.