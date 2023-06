Le Qatar et Al-Khelaïfi menacés, l'Angleterre les a grillés ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La tentative de rachat de Manchester United par le Cheikh Jassim a provoqué une levée de bouclier en Angleterre, où le jeu trouble de Nasser Al-Khelaïfi est pointé du doigt.

Nasser Al-Khelaïfi est un homme qui compte dans le football européen. Président du PSG, le Qatari est également le directeur de BeIN Sports et le patron de l’ECA, l’union des clubs européens, en plus de siéger au conseil d’administration de la LFP. Les collusions entre ses différentes responsabilités sont toujours craintes, et c’est désormais le cas en Angleterre. En marge de la tentative du rachat de Manchester United par un investisseur qatari, le rôle de Nasser Al-Khelaïf est pointé du doigt.

Selon plusieurs médias britanniques très sérieux comme The Athletic et la BBC, Nasser Al-Khelaïfi en personne a rencontré les Glazer, la famille qui est propriétaire du club de Manchester. Cette réunion a eu lieu il y a un mois de cela, quand le Cheikh Jassim allait formaliser sa dernière offre financière pour racheter les Red Devils. En plus de cela, le président du PSG a rencontré la banque d’affaire Raine, qui est en charge de la vente, preuve de sa grande implication et de son désir de faire pencher la balance en faveur de l’homme d’affaire qatari.

Le Qatar craint les sanctions de l'UEFA

Un lien étroit et non ou plutôt mal dissimulé qui pose question, puisque le Qatar tente de s’assurer, en cas de rachat de MU, que les deux entités sont bien dissociés et que cela ne générera pas de sanction de la part de l’UEFA, qui interdit aux clubs ayant le même propriétaire de disputer la même compétition européenne, et notamment la Ligue des Champions bien sûr.

Contactée par la BBC, une source proche de Nasser Al-Khelaïfi a assuré que le dirigeant qatari n’avait absolument aucun rôle, de près ni de loin, officiellement ou non officiellement, dans le rachat de Manchester United. Les révélations démontrent le contraire avec ces rencontres avec les Glazer et la banque d’affaire chargée de la vente. Un double discours qui ne passe pas en Angleterre, où les clubs sont prêts à attaquer devant les tribunaux en cas de rachat par le Cheikh Jassim, persuadé que le Qatar rachèterait ainsi Manchester United, comme il l’avait fait avec le PSG en 2011. De son côté, le Cheikh Jassim assure que toute cette opération est menée par des fonds privés et que l’Emirat n’a rien à avoir avec un rachat de Manchester United.

Pour le moment, aucune suite n’est envisagée sachant que, malgré son récent ultimatum, le dirigeant qatari n’a pas eu de réponse à son offre de la part des propriétaires de Manchester United, qui semblent plus pencher vers Jim Ratcliffe pour la suite des opérations.