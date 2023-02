PSG : Kylian Mbappé, ce départ en urgence fait saliver le Real

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En dépit de sa prolongation jusqu'en 2024, Kylian Mbappé commence à se poser des questions sur son avenir au PSG vu le marasme actuel. Le Real Madrid en a eu vent.

Le PSG est encore en course en Ligue des Champions, et la défaite d’un but contre le Bayern Munich au match aller ne compromet pas encore tout. Mais elle ajoute clairement de la tension dans un club qui n’avait pas besoin de cela car même sa première place en Ligue 1 avec cinq points d’avance sur son poursuivant n’aide pas à la sérénité. Une preuve que rien n’est épargné au PSG, où les rumeurs fleurissent sur un Neymar poussé vers la sortie, un Lionel Messi qui ne veut pas prolonger, ou un Kylian Mbappé qui se pose des questions sur son avenir. A ce sujet, l’Espagne suit visiblement avec attention la question de l’international français, qui pourrait très mal prendre une élimination dès les 1/8e de finale de la Ligue des Champions. La différence entre le projet vendu lors de sa prolongation et les mouvements effectués l’été dernier ont déjà eu tendance à l’agacer, alors si les résultats sportifs sont en berne, cela ne va pas aller du tout pour le clan Mbappé.

Mbappé se pose des questions

Récemment, Le Parisien s’est fait l’écho de la volonté des dirigeants du PSG de ne plus confier les clés au trio Mbappé-Neymar-Messi. Pour le Brésilien, cela pourrait être vite réglé s’il n’a pas envie de partir, le champion de France n’ayant pas les moyens de le mettre dehors avec son contrat en béton. Pour l’Argentin, l’idée d’une prolongation est toujours dans l’air, même si la tendance est en train de s’inverser, en faveur d’un départ en fin de saison. Concernant le Français, le fait que le PSG réfléchisse à son avenir a fait grand bruit à Madrid. C’est le média spécialisé Defensa Central, très proche de Florentino Pérez, qui l’affirme, le Real est plus attentif que jamais à la situation du Kid de Bondy.

Le Real commence à y croire

La Maison Blanche ne se fait pas trop d’illusions, mais les chances de voir Mbappé faire partie d’une grande révolution estivale existent aux yeux du club espagnol. L’ancien monégasque pourrait finir par estimer que l’environnement du PSG est toxique pour lui et l’empêche d’aller au plus haut niveau avec son club, explique le média espagnol. Mais il ne fait en tout cas aucun doute que tout se décidera en fin de saison, et la faculté du Paris SG à attirer un nouvel entraineur comme Zinedine Zidane pourrait aussi inciter Mbappé à continuer l’aventure. Beaucoup de données doivent donc être prises en compte, mais le Real Madrid commence à se dire qu’il aura une fenêtre de tir cet été pour récupérer un joueur derrière lequel il court depuis des années.

Néanmoins, les dernières déceptions ont vacciné Florentino Pérez, qui préfère ne pas se faire d’illusions. Même si le président du Real Madrid estime désormais qu’il a besoin d’un attaquant de premier plan, et cible depuis longtemps Kylian Mbappé ou Erling Haaland. A moins qu’il se « contente » de Harry Kane, qui pourrait succéder à Karim Benzema à la pointe de l’attaque merengue dans les années à venir.